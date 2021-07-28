Женщина пострадала в ДТП с автобусом в Зеленограде

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На Центральном проспекте в Зеленограде произошла авария с участием иномарки и автобуса, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 16-летний юноша, управляя автомобилем марки Mercedes, совершил столкновение с автобусом. Есть пострадавшая. Женщине оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии находится заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на юго-востоке столицы четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Авария случилась на 15-м километре автодороги. По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Он был передан медикам.