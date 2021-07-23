Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы

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Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Липецкой улице в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.

"На Липецкой улице в районе дома 19 произошло ДТП с участием двух автомобилей, три человека в результате столкновения пострадали", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии пока устанавливаются.

Накануне крупная авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве. Там столкнулись три машины. По предварительным данным, аварию спровоцировал таксист, который резко затормозил и запустил цепную реакцию.