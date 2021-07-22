Авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском шоссе

Видео: Москва 24

Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе, говорится в телеграм-канале "Москва 24".

На видео, которое сняли очевидцы, зафиксировано, как легковой автомобиль оказался под колесами внедорожника, также пострадало такси.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на Живописной улице.

По информации Дептранса, в результате ДТП пострадала женщина-водитель. Ей потребовалась госпитализация.