Под Анапой кроссовер въехал на тротуар и сбил шесть человек

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В селе Сукко под Анапой водитель кроссовера сбил шестерых пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек: трое взрослых и трое детей. Предварительная причина – водитель кроссовера заснул за рулем", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на Живописной улице.

По информации Дептранса, в результате ДТП пострадала женщина-водитель. Ей потребовалась госпитализация.

