Автомобиль въехал в остановку на Живописной улице

На северо-западе Москвы машина выехала на тротуар и врезалась в автобусную остановку

Легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на Живописной улице. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На Живописной улице у дома 12, корпуса 1, автомобиль въехал в остановку", – отметили в ведомстве.

По информации Дептранса, в результате ДТП пострадала женщина-водитель. Ей потребовалась госпитализация.

Обстоятельства инцидента уточняются.

В мае похожая авария произошла на Кутузовском проспекте. Легковая машина перевернулась на крышу на остановке для общественного транспорта после столкновения с другим автомобилем.