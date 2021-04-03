Названа причина ДТП на улице Орджоникидзе

Видео: Москва 24

Замруководителя ЦОДД Александр Евсин назвал причину смертельного ДТП на улице Орджоникидзе. По его словам, водитель каршеринга пытался уйти от погони. Об этом сообщает Москва 24.

"Водитель каршеринга пытался скрыться от полиции. Уходя от требований сотрудников полиции об остановке, рванул с огромной скоростью. Итог ДТП: двое погибших", – отметил он.

Автомобиль каршеринга и такси столкнулись на юге столицы вечером субботы, 3 апреля. В результате столкновения погибли два человека. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Также уточняется, что из-за ДТП перекрыты 1-я и 2-я полосы движения по улице Орджоникидзе, 10 по направлению к ТТК.