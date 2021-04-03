Движение перекрыто по двум полосам дороги на улице Орджоникидзе

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На улице Орджоникидзе, где ранее произошло ДТП со смертельным исходом, частично ограничено движение. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Перекрыты 1-я и 2-я полосы движения по улице Орджоникидзе, 10 по направлению к ТТК", – уточнили в ведомстве.

Автомобиль каршеринга и такси столкнулись на юге столицы вечером субботы, 3 апреля. В результате столкновения погибли два человека. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Как рассказал замруководителя ЦОДД Александр Евсин, перед столкновением водитель каршеринга пытался скрыться от полиции. Несмотря на требование правоохранителей остановится, человек за рулем арендованной машины набрал скорость и столкнулся с другим автомобилем.

