Глава ГИБДД России отметил рост числа смертей в ДТП с такси

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Руководитель ГИБДД России Михаил Черников рассказал об увеличении смертности в авариях с участием автомобилей такси. ОБ этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается вопросов, касающихся такси, то у нас ДТП в целом осталось на уровне 19-20 годов, согласно той статистике, которую мы имеем сейчас. Но, к сожалению, растет уровень смертности при оказании услуг", – заявил специалист.

Черников отметил, что часто погибают именно пассажиры такси. Количество смертельных исходов при перевозке выросло на 20%. Глава ведомства также признал необходимость более пристального контроля за работой такси и уровнем профессионализма водителей.

Ранее в московском департаменте транспорта объявили, что до конца 2021 года водители такси в столице получат уникальные ID-номера. Нововведение позволит исключить переработку часов со стороны водителей, а также будет служить подтверждением профессионализма таксиста.

