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Москва 24

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Транспорт

15:16

Водители столичных такси получат уникальные ID-номера до конца года

транспорт безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца 2021 года водители такси в Москве получат уникальные ID-номера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Уточняется, что теперь пассажиры смогут быть уверены, что в поездке их будет сопровождать профессионал. Кроме того, благодаря сервису водители не будут перерабатывать.

Также предполагается, что за счет нововведения в столице сократится число ДТП, а поездки станут безопаснее. В пресс-службе добавили, что в минувшем году в Москве выдали более 23 тысяч разрешений на перевозку пассажиров и выделили свыше 230 миллионов рублей таксомоторным компаниям.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) предложил установить верхнюю планку тарифов на поездки в такси. По его словам, необходимо регулировать цены на такие перевозки.

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