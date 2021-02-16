В Дептрансе призвали агрегаторы не завышать цены на такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цены поездок на такси в Москве из-за непогоды выросли в 2–3 раза. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве призвали агрегаторы такси не завышать стоимость, так как это лишает многих пассажиров доступных поездок.

"В прошедшие выходные удивила не только погода, но и цены на такси. Из-за снегопада спрос вырос, и некоторые агрегаторы подняли стоимость в два, а то и три раза. Многим пришлось отказаться от поездок – спрос в субботу упал на 28% по сравнению с обычной субботой. Мы вновь хотим обратиться к агрегаторам: завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее сервисы такси объяснили подорожание поездок после снегопада в Москве. В пресс-службе "Ситимобила" отметили, что цена за поездку образовывается за счет алгоритмов динамического ценообразования, учитывающих такие факторы, как погода.