Столичные такси повысили цены на проезд во время снегопада. Поездки обходятся москвичам в 2–3 раза дороже, чем обычно.

Получасовая поездка стоит не меньше 1,5 тысячи рублей.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.