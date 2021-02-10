Синоптики предупредили москвичей о приближении снежного апокалипсиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в пятницу и субботу ожидается снежный апокалипсис, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, снегопад будет продолжаться 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду.
"С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом балканского циклона "Волькер", который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Тишковец подчеркнул, что в Центральной России порывы ветра будут достигать 17–22 метров в секунду.
По его словам, видимость сократится до 500 метров и менее, а в некоторые моменты ничего не будет видно на расстоянии вытянутой руки.
"Это что-то очень близкое к черной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить "железных коней" дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома", – подчеркнул Тишковец.
Метеоролог добавил, что к субботе сугробы вырастут по пояс и достигнут 67 сантиметров, за полтора дня выпадет 100% месячной нормы осадков.
"При этом сугробы к субботе вырастут вдвое, сейчас если в Москве 34 сантиметра, то в субботу – 67 сантиметров. В Подмосковье местами, в основном на юге, его больше зацепит, там до 75 сантиметров", – рассказал специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад начнется в четверг во второй половине дня. По его словам, за три дня в столице выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет.
Из-за снегопада коммунальная техника механизированно подметает проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. В связи с непогодой пешеходов призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями, а автомобилистов – соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Москвичам пообещали снежный рекорд
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