На Ленинградском вокзале пассажирам будут бесплатно раздавать горячий чай

Бесплатная раздача горячего чая будет проводиться на Ленинградском вокзале, а также станциях "Химки", "Сходня", "Крюково" (Зеленоград) до 14 февраля, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

Напиток можно получить с 7:00 до 10:00. Чай наливают в бумажные стаканчики с крышкой, благодаря чему его удобно брать с собой в дорогу. Кроме того, чай могут налить в многоразовую кружку при наличии таковой у пассажира.

"Всю неделю в Московском регионе будет довольно холодно, до минус 20 градусов. Чтобы пассажиры не мерзли в ожидании своего поезда, мы решили устроить небольшую акцию – бесплатно раздавать горячий чай", – говорится в сообщении.

В "МТППК" также призвали пассажиров одеваться теплее. Уточняется, что раздача чая производится в масках и перчатках. Также перед началом акции все работники были проверены на наличие коронавируса.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что на следующей неделе температура в Москве будет ниже 15 градусов.