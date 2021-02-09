Москвичей предупредили о 15-градусных морозах на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе в Москве сохранится морозная погода.

"11 февраля холодная погода не закончится. По ряду расчетов, температура в Москве будет ниже 15 градусов на следующей неделе", – сказал специалист.

Вильфанд также заявил, что на европейской территории России в начале марта погода будет неоднородной.

"Первая половина января была очень теплой, а вторая – холодной. Такая неоднородность сохранится во второй половине февраля и в первой половине марта", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве и других регионах Центрального федерального округа объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада 12–14 февраля.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что нынешняя зима является аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей России. По его словам, в январе и феврале на юге страны в отдельные дни было зафиксировано рекордное тепло – воздух прогревался до 20 градусов. Однако тепло, по словам специалиста, резко сменялось снегопадами, когда выпадало по 20 сантиметров снега.