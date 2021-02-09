В Москве объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве и других регионах Центрального федерального округа объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада 12–14 февраля, сообщает Гидрометцентр России.
"Южный циклон будет перемещаться через территорию ЦФО с юго-запада на северо-восток. Под его влиянием 12–14 февраля в областях ЦФО и Москве ожидается продолжительный сильный снег. 12 февраля на юге округа мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед", – говорится в сообщении.
Также в ЦФО ожидается усиление ветра до 15–20 метров в секунду с метелью. Прирост высоты снежного покрова в период с 12 по 14 февраля составит 25–40 сантиметров.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что нынешняя зима является аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей России. По его словам, в январе и феврале на юге страны в отдельные дни было зафиксировано рекордное тепло – воздух прогревался до 20 градусов. Однако тепло, по словам специалиста, резко сменялось снегопадами, когда выпадало по 20 сантиметров снега.
Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце недели. Метеорологи подчеркнули, что это произойдет из-за вторжения южного циклона, который также принесет метель. По их словам, за пятницу и субботу в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.
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