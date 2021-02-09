Синоптики назвали самый холодный день зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице температура воздуха в феврале не побила рекорд нынешней зимы, хотя местами в столичном регионе столбики термометров опускались до минус 30 градусов. Об этом говорится на портале "Метеовести".

"Минувшая ночь в столичном регионе стала одной из самых холодных с начала зимы, и температура воздуха местами опустилась ниже 30-градусной отметки, однако февраль не смог превзойти по морозам первый месяц года, и первенство осталось за январем", – говорится в сообщении.

Как уточняется, причиной стали облачные поля, которые неравномерно закрывали небо и местами защищали от сильного ночного выхолаживания.

Синоптики отмечают, что при этом температурный фон оказался очень контрастным. А самым холодным днем с начала нынешней зимы остается 18 января – тогда термометры показывали 23,6 градуса мороза в дневные часы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее рассказал, что нынешняя зима является аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей России. По его словам, в январе и феврале на юге страны в отдельные дни было зафиксировано рекордное тепло, воздух прогревался до 20 градусов. Однако тепло, по словам специалиста, резко сменялось снегопадами, когда выпадало по 20 сантиметров снега.

Ранее москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце недели. Метеорологи подчеркнули, что это произойдет из-за вторжения южного циклона, который также принесет метель. По их словам, за пятницу и субботу в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

В столице из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в Москве и области придется на 9 и 10 февраля.

