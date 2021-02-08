Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы

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В морозы в целях личной безопасности необходимо надевать четыре слоя одежды. Такие рекомендации дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Чтобы предотвратить риски морозной погоды, необходимо носить одежду, рассчитанную на низкие температуры. Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними", – цитирует РИА Новости Тяжельникова.

Специалист подчеркнул, что в морозы также необходимо надевать шарф, которым можно укутать не только шею, но и лицо. А при выборе головного убора следует выбрать тот, который будет непродуваемым и плотно закрывать уши, добавил Тяжельников.

Он подчеркнул, что низкие температуры опасны возможностью переохлаждения и обморожения, что в результате создает для организма стресс и ведет к снижению иммунитета. Он пояснил, что в таком состоянии человек становится более уязвимым к вирусам.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности по 9 февраля из-за сильных холодов. По прогнозам синоптиков, во вторник в городе столбики термометров могут опуститься до -17 градусов. При этом пик холодов в Москве и области придется на 9 и 10 февраля.

