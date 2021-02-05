Синоптики предупредили москвичей о самых холодных днях этой зимы

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Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9 и 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"Продолжение холода сохранится в начале следующей недели. Не исключено, что 9 и 10 февраля станут самыми холодными днями, может быть, даже зимы", – заявила синоптик.

Она подчеркнула, что в эти дни в городе ночью будет около -22... -25 градусов, днем столбики термометров будут показывать около -15... -17 градусов, по области – около -20 градусов. По ее словам, температура воздуха будет ниже нормы на 10–11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредили о мощной волне холода. Он подчеркнул, что падение температуры начнется с пятницы.

В субботу днем, по словам метеоролога, значения столбиков термометров составят от -15 до -10 градусов. Ночью может похолодать до -20 градусов. В городе также ожидается гололедица. В связи с этим в столице продлен желтый уровень погодной опасности до 11:00 7 февраля.

Из-за морозов в столичной системе отопления начали повышать температуру. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков пояснил, что корректировка температуры всегда производится поэтапно и осуществляется под контролем диспетчерских служб.

