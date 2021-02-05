Температуру в столичной системе отопления начали повышать из-за морозов

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Городские службы приступили к повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих морозов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, а в начале следующей недели ожидается до минус 27 градусов в ночное время.

"Поэтому энергетики приступили к поэтапному повышению температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, чтобы в период сильных морозов довести ее до максимального значения", – сказал он.

Бирюков пояснил, что корректировка температуры всегда производится поэтапно.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", – сказал заммэра.

Жителей европейской части России ранее предупредили о мощной волне холода. Падение температуры начнется в пятницу, 5 февраля. В субботу днем значения столбиков термометров составят от минус 15 до минус 10 градусов. Ночью может похолодать до минус 20 градусов.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец выразил мнение, что аномальные морозы продержатся в Москве до конца февраля. При этом после 20-х чисел вероятно возвращение погоды в норму.

Ранее он сообщил, что в понедельник ночью ожидается минус 21–26 градусов в столице, по области – до минус 29. Днем – минус 15–20 градусов.