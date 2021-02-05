Жителей Европейской России предупредили о мощной волне холода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мощная волна аномального холода обрушится на регионы Европейской России в воскресенье, 7 февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что волной холода является падение зимних температур ниже нормы на 7 и более градусов. В центральной части России падение составит 8–9 градусов.

"Это сильное похолодание, так называемая волна холода", – сказал эксперт.

Согласно прогнозу синоптика, падение температуры начнется в пятницу, 5 февраля. В субботу днем значения столбиков термометров составят от -15 до -10 градусов. Ночью может похолодать до -20 градусов.

"Заметное понижение температуры будет в понедельник. Ночные температуры уже будут минус 20–25 градусов, дневные – минус 12–18 градусов", – заявил Вильфанд.

Он подчеркнул, что аномально холодная погода останется в Центральной России до конца следующей рабочей недели.

"Понижение температуры затронет и Северо-западный федеральный округ, и центр европейской России, и Черноземье, и юг", – заключил Вильфанд.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец выразил мнение, что аномальные морозы продержатся в Москве до конца февраля. При этом после 20-х чисел вероятно возвращение погоды в норму.

Ранее в связи с непогодой в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 12:00 6 февраля.