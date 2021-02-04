Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный снегопад ожидается в столичном регионе вечером в четверг. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"По прогнозам синоптиков, с 17:00 до завтрашнего утра в городе может быть сильный снегопад, на дорогах гололедица. Пожалуйста, по возможности выбирайте городской транспорт. При управлении автомобилем соблюдайте дистанцию и снижайте скорость", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 16:00 4 февраля до 12:00 6 февраля. Сотрудники МЧС попросили москвичей обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Городские службы ведут очистку столичных дорог из-за снегопада и проводят противогололедную обработку. Водителей попросили с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех для уборочной техники.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что в четверг в городе может выпасть треть месячной нормы осадков. По его словам, из-за обильных осадков видимость на дорогах ухудшится до 800 метров, также возможны проблемы с авиасообщением.

Тишковец также предупредил, что в конце текущей недели жителей столицы ждет "арктическое вторжение". В пятницу похолодает до -9... -14 градусов, в субботу ночью ожидается до -15... -20 градусов, в дневные часы – до -12... -17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье.

