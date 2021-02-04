МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с вечера 4 февраля по 5 февраля синоптики прогнозируют снег, местами сильный и гололедицу на дорогах. Об этом сообщается на сайте МЧС России.
"Предупреждение действует в период с 17:00 4 февраля до 05:00 5 февраля. Снег и гололедица ожидаются начиная с юго-западных районов со смещением на северо-восток", – говорится в сообщении.
Также Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.
"Снег, местами сильный, период предупреждения с 16:00 4 февраля до 9:00 5 февраля. Гололедица, период предупреждения до 12:00 6 февраля", – говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Также москвичей призвали избегать внезапных маневров и парковок под деревьями.
Пешеходам спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее стало известно, что в столицу в ближайшую неделю придут аномальные морозы, которые продержатся до 20-х чисел февраля. В городе уже к вечеру четверга похолодает до минус 5–10 градусов, а на следующей неделе ожидается до 30 градусов мороза.
В Москву возвращаются морозы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: