МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с вечера 4 февраля по 5 февраля синоптики прогнозируют снег, местами сильный и гололедицу на дорогах. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

"Предупреждение действует в период с 17:00 4 февраля до 05:00 5 февраля. Снег и гололедица ожидаются начиная с юго-западных районов со смещением на северо-восток", – говорится в сообщении.

Также Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.

"Снег, местами сильный, период предупреждения с 16:00 4 февраля до 9:00 5 февраля. Гололедица, период предупреждения до 12:00 6 февраля", – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Также москвичей призвали избегать внезапных маневров и парковок под деревьями.

Пешеходам спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее стало известно, что в столицу в ближайшую неделю придут аномальные морозы, которые продержатся до 20-х чисел февраля. В городе уже к вечеру четверга похолодает до минус 5–10 градусов, а на следующей неделе ожидается до 30 градусов мороза.