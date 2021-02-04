Подступающие к столице морозы продержатся почти до конца февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столицу в ближайшую неделю придут аномальные морозы, которые продержатся до 20-х чисел февраля, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что в городе уже к вечеру четверга похолодает до минус 5–10 градусов, а на следующей неделе ожидается до 30 градусов мороза.

"Постепенно температура будет расти, но до 20-го числа мы все равно будем находиться в зоне аномального холода. После 20-х чисел уже есть вероятность, что мы вернемся в норму, будет более мягкий вариант метеорологических условий", – приводит слова специалиста Агентство "Москва".

Ранее он сообщил, что в понедельник ночью ожидается минус 21–26 градусов в столице, по области – до минус 29. Днем – минус 15–20 градусов.

Тишковец добавил, что во вторник температура достигнет глубочайшего дна, морозы окрепнут до минус 20–30 в ночные часы, днем ожидается до минус 16–21. Синоптик подчеркнул, что таких морозов в Москве не было почти 10 лет.