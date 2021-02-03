Синоптики предупредили москвичей об обвале холода в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичный регион пришел циклон "Квирин". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"Сегодня на северо-запад страны вышел очередной циклон, получивший у наших немецких коллег имя "Квирин". Этот посланник Атлантики засыпает снегом весь запад Европейской России – от Петрозаводска до Брянска. В середине дня снег пошел и в Москве – это сказывается приближение теплого фронта", – заявили синоптики.
По их прогнозам, снег в городе прекратится только к утру четверга. Они подчеркнули, что в столице может выпасть за ночь от 2 до 4 миллиметров осадков. Столбики термометров ночью будут показывать около -4... -6 градусов, по области – около -4... -9 градусов. Днем в городе будет около -1... -3 градусов.
Метеорологи подчеркнули, что настоящий "обвал холода" ждет жителей столичного региона в пятницу. По их прогнозам, в течение ночи температура воздуха в городе упадет до -10... -15 градусов. Днем погода существенно не поменяется, ожидается также небольшой снег.
В выходные ночью столбики термометров могут опуститься до -15... -25 градусов, а днем будут показывать около -10... -15 градусов, уточнили синоптики. Они подчеркнули, что из-за плотного северо-западного ветра может казаться холоднее.
Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 5 февраля. Из-за непогоды автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными во время поездок за рулем.
"Атмосфера": метеорологи предупредили о надвигающихся на Москву морозах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: