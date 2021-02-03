Синоптики предупредили москвичей об обвале холода в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичный регион пришел циклон "Квирин". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Сегодня на северо-запад страны вышел очередной циклон, получивший у наших немецких коллег имя "Квирин". Этот посланник Атлантики засыпает снегом весь запад Европейской России – от Петрозаводска до Брянска. В середине дня снег пошел и в Москве – это сказывается приближение теплого фронта", – заявили синоптики.

По их прогнозам, снег в городе прекратится только к утру четверга. Они подчеркнули, что в столице может выпасть за ночь от 2 до 4 миллиметров осадков. Столбики термометров ночью будут показывать около -4... -6 градусов, по области – около -4... -9 градусов. Днем в городе будет около -1... -3 градусов.

Метеорологи подчеркнули, что настоящий "обвал холода" ждет жителей столичного региона в пятницу. По их прогнозам, в течение ночи температура воздуха в городе упадет до -10... -15 градусов. Днем погода существенно не поменяется, ожидается также небольшой снег.

В выходные ночью столбики термометров могут опуститься до -15... -25 градусов, а днем будут показывать около -10... -15 градусов, уточнили синоптики. Они подчеркнули, что из-за плотного северо-западного ветра может казаться холоднее.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 5 февраля. Из-за непогоды автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными во время поездок за рулем.

