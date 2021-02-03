В столичном регионе продлили предупреждение о гололедице до 5 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столице и области до 13:00 пятницы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 13:00 5 февраля", – утверждается в прогнозе центра.

В четверг, 4 февраля, в столичном регионе прогнозируется ночью до минус 14, днем – до минус трех градусов. В пятницу столбики термометров москвичей ночью покажут до минус 18 градусов, а днем – до минус 11. В течение двух дней ожидается гололедица, снегопады. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о снегопаде в среду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

