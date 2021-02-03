Москвичей предупредили о снегопаде в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в среду ожидается облачная погода, снег и метель. По прогнозам синоптиков, температура будет на уровне минус 6 градусов, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды Фобос Елену Волосюк.

"В столице погода ухудшится, пойдет снег, который усилится к вечеру. Также возможны слабые метели. Столбики термометров будут на уровне минус 4 – минус 6 градусов, а в области – от минус 2 до минус 7", – сказала она.

По ее словам, юго-восточный ветер будет со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Волосюк также добавила, что в среду в столице выпадет до 11% месячной нормы осадков. Она отметила, что норма февраля по осадкам составляет 36 миллиметров.

"Выпадет 3-4 миллиметра осадков, не так много", – сказала Волосюк.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение актуально до 11:00 4 февраля.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в начале следующей недели в столицу придут тимофеевские морозы. Температура ночью достигнет -27 градусов.