Москвичей предупредили о снегопаде в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в среду ожидается облачная погода, снег и метель. По прогнозам синоптиков, температура будет на уровне минус 6 градусов, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды Фобос Елену Волосюк.
"В столице погода ухудшится, пойдет снег, который усилится к вечеру. Также возможны слабые метели. Столбики термометров будут на уровне минус 4 – минус 6 градусов, а в области – от минус 2 до минус 7", – сказала она.
По ее словам, юго-восточный ветер будет со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Волосюк также добавила, что в среду в столице выпадет до 11% месячной нормы осадков. Она отметила, что норма февраля по осадкам составляет 36 миллиметров.
"Выпадет 3-4 миллиметра осадков, не так много", – сказала Волосюк.
Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение актуально до 11:00 4 февраля.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в начале следующей недели в столицу придут тимофеевские морозы. Температура ночью достигнет -27 градусов.
Москвичи поделились кадрами ясной и солнечной погоды
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