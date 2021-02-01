Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 3 февраля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Период предупреждения действует до 12:00 3 февраля", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в начале следующей недели в Москве ударят тимофеевские морозы. По словам специалиста, вся первая половина февраля в столице будет аномально холодной, после чего температура вернется в норму.