Москвичей предупредили о возвращении суровой зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возвращении суровой зимы в Москву.

По его словам, зима в столице приобретет суровый характер с четверга, 4 января. Он добавил, что в конце недели дневная температура упадет до 15 градусов мороза.

"Это будет уже вполне суровая зима", – сказал Вильфанд ТАСС.

Синоптик отметил, что первая половина недели в Москве, напротив, будет теплой. Температура днем будет держаться в диапазоне от минус 5 до минус 2 градусов.

"Осадков существенных не ожидается, будет лишь немного в виде пушистого снега", – заключил метеоролог.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее рассказал, что весна придет в столицу 28 марта.