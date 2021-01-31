Синоптик назвал дату наступления весны в Москве

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда в столицу придет весна.

По его словам, в понимании метеорологов данное время года характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений.

Такая температура придется на 28 марта, заявил Леус в беседе с радио "Комсомольская правда".

Также он предупредил, что январь еще успеет преподнести свои прощальные "подарки". Так, в последний день месяца, в воскресенье, 31 января столицу накроет "очередной активный южный циклон".

Синоптик указал, что в регионе ожидается снегопад и небольшие морозы, однако затем вновь наступит оттепель, до плюс трех градусов и будет много осадков.

"Снег мокрый, местами дожди, в общем, снежная каша, а следующей ночью, 1 февраля, опять все это замерзнет", – сказал Леус.

Он заключил, что с началом февраля москвичей ждет возвращение зимы при минимальном количестве осадков, но при этом погода будет "очень разной".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.