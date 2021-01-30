Москвичей предупредили о морозах в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости о похолодании в столице в выходные дни.

По его словам, днем термометры будут показывать минус 2-3 градуса. Однако из-за ветра, снега и влажности жители будут ощущать температуру как более холодную. Он отметил, что порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Тем не менее температура будет на восемь градусов превышать норму. При этом ожидается низкое давление и облачность. Кроме того, синоптик отметил, что к понедельнику, 1 февраля высота снега увеличится на 7-12 сантиметров.

Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 1:00 воскресенья, 31 января.