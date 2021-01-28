Жителям столицы пообещали мягкий и снежный февраль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Февраль порадует москвичей мягкими морозами до минус 6 градусов днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Прогноз на февраль довольно позитивный. В Москве и центральной России среднемесячная температура воздуха превысит на градус-полтора многолетнюю климатическую норму", – рассказал синоптик.
Он также отметил, что выпадет до 100–110 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова будет в пределах 32–38 сантиметров. Диапазон температур в феврале прогнозируется до минус 7 – минус 12 ночью и минус 1 – минус 6 – днем.
"Это скандинавский тип зимы. Поклонникам русской зимы и зимних видов спорта такой прогноз покажется довольно позитивным", – резюмировал Тишковец.
Тем временем в столице с утра продолжается снегопад. Синоптики обещают 24-сантиметровые сугробы вследствие выпадения до 13 процентов месячной нормы осадков. Подобное погодное явление, по прогнозам, сохранится до вечера пятницы.
В Дептрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах из-за снегопада. Снежный фактор может ухудшить видимость на дорогах и послужить причиной возникновения аварий.
Москвичам рассказали, сколько будет идти снег в столице
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