Жителям столицы пообещали мягкий и снежный февраль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Февраль порадует москвичей мягкими морозами до минус 6 градусов днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Прогноз на февраль довольно позитивный. В Москве и центральной России среднемесячная температура воздуха превысит на градус-полтора многолетнюю климатическую норму", – рассказал синоптик.

Он также отметил, что выпадет до 100–110 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова будет в пределах 32–38 сантиметров. Диапазон температур в феврале прогнозируется до минус 7 – минус 12 ночью и минус 1 – минус 6 – днем.

"Это скандинавский тип зимы. Поклонникам русской зимы и зимних видов спорта такой прогноз покажется довольно позитивным", – резюмировал Тишковец.

Тем временем в столице с утра продолжается снегопад. Синоптики обещают 24-сантиметровые сугробы вследствие выпадения до 13 процентов месячной нормы осадков. Подобное погодное явление, по прогнозам, сохранится до вечера пятницы.

В Дептрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах из-за снегопада. Снежный фактор может ухудшить видимость на дорогах и послужить причиной возникновения аварий.

