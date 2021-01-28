Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В соответствии с прогнозом погоды, снегопад продлится до 21:00 пятницы. Прирост снега за два дня может составить до 10 сантиметров. В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности", – сообщил Бирюков.

Он подчеркнул, что специалисты обрабатывают противогололедными средствами дороги, тротуары, мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, подходы к железнодорожным платформам и станциям метро, МЦК и МЦД, а также площадки торможения на остановках общественного транспорта.

"Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", – подчеркнул Бирюков.

Из-за непогоды заммэра попросил водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не парковать машины под деревьями. Сотрудники ГИБДД также попросили водителей и пешеходов быть особенно внимательными.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в городе может выпасть до 13% месячной нормы осадков. Он уточнил, что в течение дня в Москве прогнозируется до +2 градусов.

