Синоптик пообещал москвичам 24-сантиметровые сугробы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В четверг в Москве выпадет до 13% месячной нормы осадков, сугробы могут вырасти до 24 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Общее количество осадков – до 4–6 миллиметров, что составляет 10–13% месячной нормы января. Сугробики подрастут до 22–24 сантиметров", – приводит РИА Новости слова Тишковца.

Он уточнил, что в течение дня в Москве прогнозируется температура до плюс 2 градусов, превышающая климатическую норму, в связи с чем ожидаются мокрый снег и дождь.

С утра четверга в Москве начался снегопад. По данным синоптиков, он сохранится до вечера пятницы.

Ранее в Центре организации дорожного движения столичных водителей попросили учитывать фактор снегопада при планировании своих поездок. Также им рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Специалисты добавили, что в непогоду на дорогах снижается видимость, что может привести к авариям.