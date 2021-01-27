Очередной снегопад надвигается на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Москву надвигается очередной снегопад. Он прогнозируется с утра четверга до конца пятницы, говорится на портале "Метеоновости".

"При температуре воздуха в Москве от 0 до минус 2 градусов осадки будут в виде снега и мокрого снега", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Прирост снега может составить от 5 до 10 сантиметров.

Также москвичей предупредили о сильной гололедице. В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, а в Подмосковье – до 1:00 того же дня.

Уточняется, что в течение сегодняшнего дня в Москве ожидается небольшой снег и до плюс 2 градусов. По словам синоптиков, регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.