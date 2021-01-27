Москвичей предупредили о сильной гололедице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за сильной гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.

В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, а в Подмосковье – до 1:00 29 января.

В течение дня в Москве ожидается небольшой снег и до плюс 2 градусов. По словам синоптиков, регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона.

По данным центра погоды "Фобос", максимальная температура в городе придется на первую половину дня. Воздух прогреется до 0–2 градусов, в Подмосковье – от - 2 до +2. Это на 10–11 градусов выше нормы для конца января.

Ветер в столичном регионе ожидается юго-западный, он будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами будет усиливаться до 15 метров в секунду.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.