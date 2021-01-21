Синоптики спрогнозировали аномальную оттепель в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Потепление до плюсовых температур ожидается в Центральном федеральном округе. Об этом говорится на сайте Росгидромета.

"22 января в Центральном федеральном округе ослабление морозов продолжится, преобладающая температура ночью будет от -13 до -6 градусов, днем ожидается стремительное повышение температуры до -4... +2 градусов, ночью пройдет снег, ожидаются гололедно-изморозевые явления, днем местами небольшие осадки", – рассказали синоптики.

По прогнозам метеорологов, с 23 по 27 января средняя суточная температура на территории округа будет выше климатической нормы на 8–12 градусов. Специалисты уточнили, что в дневное время будет около 0... +5 градусов. Москвичей предупредили, что снег начнет таять, образуются сосульки и гололедица.

"24–25 января сохранится аномально теплая погода, средняя суточная температура ожидается выше климатической нормы, пройдут небольшие осадки, гололедица. Ожидаемая максимальная температура (до +4 градусов) для Московского региона считается экстремально высокой для этих дней января", – уточняет Росгидромет.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу.

Он пояснил, что в период перепада температур могут обостриться и старые травмы. Основными тревожными симптомами, по словам Менделевича, могут стать изменение артериального давления, перехватывание дыхания и головокружение.

