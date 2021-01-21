Москвичей предупредили о тумане и метели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Снегопад начнется в Москве с 11 часов дня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в городе ожидаются слабая метель и туман, при этом сугробы вырастут на три сантиметра.
"Сегодня в небе над Москвой будут тесниться многослойные облака, с 11–12 часов начнутся снегопады умеренной интенсивности с кратковременным ухудшением видимости до 1–1,5 километра, которые продолжатся до 18–19 часов", – передает слова синоптика РИА Новости.
Во второй половине дня временами также будет идти снег, вечером возможен туман. Температура воздуха повысится до положенной климатической нормы середины зимы.
В городе прогнозируется 8–10 градусов мороза, в области – 8–13 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, он будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, какая погода будет в столице в ближайшие выходные. По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, так что вероятны слякоть, дождь и мокрый снег.
Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать в столице до утра субботы, 23 января.
Жителей столичного региона предупредили о гололедице
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