Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы, говорится на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что предупреждение будет действовать в столице до утра субботы, 23 января.

Ранее сообщалось, что в выходные в Москве ожидаются оттепель, мокрый снег и дожди. По прогнозам синоптиков, температура установится выше климатической нормы на 10 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал, что в европейскую часть России на текущей неделе придет очень теплая по климатическим меркам погода.

