Москвичей предупредили о метели и гололедице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В четверг, 21 января, в столичном регионе ожидается снегопад, метель и возможен гололед. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Ледяные дожди в Москве маловероятны. Они могут возникнуть на Европейской части территории России, а в столице будет снег, метель и гололед, которые закончатся в пятницу", – пояснил он.
В центре погоды "Фобос" отмечают, что резкое изменение температуры и атмосферного давления понизят комфортность погоды, что может негативно сказаться на самочувствии.
"В Москве утром в четверг ожидается минус 15–17 градусов, а к полуночи температура приблизится к нулю. Атмосферное давление за это время понизится почти на 10 единиц – до 740 миллиметров ртутного столба", – рассказали синоптики.
Также специалисты обещают, что в центральные области Европейской России еще вернется русская зима, но только с более умеренными морозами. В середине следующей недели ожидается около минус 1–6 градусов, а к выходным температура опустится до минус 10.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу.
Синоптики прогнозируют потепление в Москве в выходные
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