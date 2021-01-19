Синоптики прогнозируют ледяные дожди в столице к концу недели

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве во второй половине недели ожидается потепление, возможны ледяные дожди, сообщает портал "Метеовести".
Синоптики отмечают, что пик арктического вторжения уже прошел, теперь ожидается аномальное потепление.
"Увы, не обойдется без ледяных дождей. В четверг они ожидаются на территории Брянской, Смоленской и Псковской областей, а к пятнице доберутся и до Москвы", – говорится в сообщении.
В среду в столице местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит от минус 13 до минус 11 градусов, что почти на 6 градусов ниже климатической нормы.
По прогнозам, к концу недели в Москве потеплеет до плюс 2 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в европейскую часть России на текущей неделе придет очень теплая по климатическим меркам погода. По его словам, резкое повышение температуры произойдет в четверг и продержится до субботы. Вильфанд пояснил, что тепло будет поступать через юг Западной Европы в центр Европейской России.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу.
Синоптики прогнозируют потепление в Москве в выходные
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