В Госдуме призвали граждан позаботиться о здоровье в период перепада температур

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал жителей России быть более внимательными к собственному здоровью в период перепадов температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу, сообщает РИА Новости.

"Если в организме все в порядке, он легко приспосабливается к перепадам температур. Однако даже переутомление и недосып, а также наличие хронических заболеваний – это сигнал, что в такое время нужна дополнительная забота", – сказал Менделевич.

Он пояснил, что в период перепада температур могут обостриться и старые травмы. Основными тревожными симптомами, по словам Менделевича, могут стать изменение артериального давления, перехватывание дыхания и головокружение. Решить эти проблемы достаточно легко, отметил депутат.

"Да, мы не можем повлиять на погоду. Но есть возможность снизить нагрузку на организм, в частности, отказываясь от острой и жирной пиши, чаще совершать пешие прогулки и придерживаться режима питья воды", – рассказал парламентарий.

Он предупредил, что следует не ждать наступления недомогания, а заранее обратиться к медикам для уточнения необходимых мер профилактики.

Во вторник, 19 января, в столице столбики термометров покажут 11–13 градусов мороза, по области – до минус 10–15 градусов. Ветер ожидается западный, он будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Ночь на 18 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градуса.