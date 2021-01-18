Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в столице и области. Он сохранится до позднего вечера вторника, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 23:00 19 января", – следует из предупреждения синоптиков.

18 января в столице была зафиксирована самая холодная ночь зимы. Синоптики прогнозируют, что следующей ночью в столичном регионе подморозит до минус 23–26 градусов.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал "температурные горки" в Москве в понедельник.