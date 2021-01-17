Синоптик обещает в столице "дно холода"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов



В столице прогнозируются "температурные горки", в понедельник, 18 января, будет "дно холода". Прогнозом поделился сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

По словам Тишковца, в первый день новый недели будут самые холодные сутки за четыре года.

"Завтра мы опускаемся на самое дно – самые холодные сутки за последние 4 года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно", – заявил он.

Как подчеркнул синоптик, во вторник днем столбики термометров москвичей покажут днем до минус 15 градусов. В среду днем за счет антициклона будет солнечная погода, потеплеет до -11 градусов в Москве.

"Днем с четверга процессы будут меняться кардинально. В четверг временами небольшой снег, и потеплеет до минус 8 – минус 10 в Москве, минус 7 – минус 12 в Подмосковье", – пояснил Тишковец.

Ожидается, что сильных снегопадов в Москве пока не будет, но перед потеплением в столичном регионе выпадет несколько сантиметров снега.

Ранее москвичей предупредили о морозной погоде. Пик холодов придется на ночь с воскресенья на понедельник.