Синоптик обещает в столице "дно холода"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице прогнозируются "температурные горки", в понедельник, 18 января, будет "дно холода". Прогнозом поделился сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.
По словам Тишковца, в первый день новый недели будут самые холодные сутки за четыре года.
"Завтра мы опускаемся на самое дно – самые холодные сутки за последние 4 года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно", – заявил он.
Как подчеркнул синоптик, во вторник днем столбики термометров москвичей покажут днем до минус 15 градусов. В среду днем за счет антициклона будет солнечная погода, потеплеет до -11 градусов в Москве.
"Днем с четверга процессы будут меняться кардинально. В четверг временами небольшой снег, и потеплеет до минус 8 – минус 10 в Москве, минус 7 – минус 12 в Подмосковье", – пояснил Тишковец.
Ожидается, что сильных снегопадов в Москве пока не будет, но перед потеплением в столичном регионе выпадет несколько сантиметров снега.
Ранее москвичей предупредили о морозной погоде. Пик холодов придется на ночь с воскресенья на понедельник.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
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