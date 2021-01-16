Москвичей предупредили о гололедице до утра 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Погода потенциально опасна. Гололедица", – заявили синоптики.

Отмечается, что действие предупреждения будет действовать до 9:00 18 января.

Ранее сообщалось, что 16 января в Москве пройдет снег, а температура воздуха составит -15...-17 градусов. Порывы ветра могут достигать 12–14 метров в секунду. Отмечалось, что при такой погоде могут развиваться резкий спазм сосудов, крапивница или холодовая аллергия.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что выпадение снега в больших количествах в Москве происходит из-за влажных воздушных масс, которые оказались в столице из-за южного циклона. Он заявил, что в субботу высота снежного покрова вырастет в среднем на пять сантиметров.