Москвичей предупредили о гололедице до утра 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы, сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Погода потенциально опасна. Гололедица", – заявили синоптики.
Отмечается, что действие предупреждения будет действовать до 9:00 18 января.
Ранее сообщалось, что 16 января в Москве пройдет снег, а температура воздуха составит -15...-17 градусов. Порывы ветра могут достигать 12–14 метров в секунду. Отмечалось, что при такой погоде могут развиваться резкий спазм сосудов, крапивница или холодовая аллергия.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что выпадение снега в больших количествах в Москве происходит из-за влажных воздушных масс, которые оказались в столице из-за южного циклона. Он заявил, что в субботу высота снежного покрова вырастет в среднем на пять сантиметров.
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