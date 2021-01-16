Москвичей предупредили о метели, гололедице и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве 16 января ожидается метель, гололед и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
"В ближайшие один-два часа ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица. По прогнозам синоптиков, это продлится до конца суток", – говорится в сообщении.
Также специалисты предупреждают, что днем местами северный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.
Столичных водителей призывают снизить скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать внезапных маневров на дороге. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января. Минимальная температура в столице составит от -23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от -23 до -28 градусов.
В понедельник днем будет солнечно, температура воздуха в Москве составит от -15 до -17 градусов, в Московской области – от -15 до -20. Ветер ожидается западный. По словам синоптиков, такие показатели являются ниже нормы на 8–9 градусов.
Москвичей предупреждают о морозной погоде
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