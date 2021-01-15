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Общество

17:38

Ночь на 18 января в столичном регионе может стать самой холодной с начала зимы

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В понедельник у нас ожидается самая холодная ночь с начала зимы. Минимальная температура в столице – минус 23–25 градусов, а в Подмосковье – минус 23–28", – приводит Агентство "Москва" слова Макаровой.

В понедельник днем будет солнечно, температура воздуха в Москве составит от -15 до -17 градусов, в Московской области – от -15 до -20. Ветер ожидается западный. По словам специалиста, такие показатели являются ниже нормы на 8–9 градусов.

Уже со вторника, обратила внимание синоптик, в столице будет потепление.

Ранее специалисты ЦОДД предупредили москвичей о снежных заносах и гололедице. В связи с этим в субботу, 16 января, водителей призвали пересесть на общественный транспорт.

Синоптики предупредили москвичей об аномальных холодах

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