В Москве продолжают устранять последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Москве после обильного снегопада продолжается расчистка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Он отметил, что уже удалось утилизировать на снегосплавных пунктах более 240 тысяч кубометров снега. Над устранением последствий непогоды работают порядка 60 тысяч специалистов, задействовано более 10 тысяч единиц спецтехники.
"Все 56 стационарных и мобильные снегосплавные пункты сейчас работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляется круглосуточно. С начала снегопада утилизировано более 240 тысяч кубометров снега, а всего в январе – уже свыше 1 миллиона кубометров", – подчеркнул Бирюков.
Он объяснил, что при плавлении снега на снегосплавных пунктах используется тепло сточных вод.
"Образующиеся талые воды вместе с другими стоками отводятся на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", – заключил заммэра.
Ранее сообщалось, что уровень снежного покрова в Москве в субботу, 16 января, может увеличиться на 4–8 сантиметров. Ухудшение погоды произойдет из-за очередного южного циклона.
После сильнейшего снегопада в столицу придут экстремальные морозы
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