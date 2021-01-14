Около 60 тыс сотрудников ЖКХ устраняют последствия снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице для уборки снега задействовано около 60 тысяч работников и порядка 10 тысяч единиц техники, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Есть регламент, нормы, которые говорят: если 10 сантиметров снега выпало, то трое суток потребуется на то, чтобы полностью город зачистить от снежных масс, которые легли на городскую территорию. Но при этом, вы же видите, что достаточно быстро в течение 3–4 часов улично-дорожная сеть освобождается от снежных масс, и транспорт проходит без препятствий", – рассказал Бирюков.

Вице-мэр добавил, что за период с полуночи до 8:00 мск в городе выпало 9 сантиметров снега, а в некоторых местах – до 10 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 16:00.

"В тех погодных условиях, которые на сегодняшний день есть, все предприятия и организации города, включая и коммунальные службы, были заранее оповещены", – подчеркнул Бирюков.

В Москве за минувшую ночь выпало 10 миллиметров осадков. Таким образом, высота снежного покрова в столице составила 34 сантиметра. Данные были получены в 9:00 с главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ. Специалисты отмечают, что с начала зимы прошедшая ночь стала самой морозной.

На столичных дорогах образовались снежные заносы и гололедица

Из-за непогоды утром 14 января в столичных аэропортах задержали и отменили 20 рейсов. В Шереметьево отменили два рейса, а задержали три, во Внуково задержали 9, а в Домодедово отменили три и задержали семь рейсов.

Также в городе наблюдается загруженность дорог, поэтому москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт в часы пик.

А на площади Борьбы были задержаны трамваи №7, 9, 50. Пассажиров призвали быть внимательными к изменениям в маршрутах.

Москвичи показали, как их питомцы ныряют в снег

Ранее в ГИБДД призвали столичных водителей к осторожности из-за усиления ветра и гололедицы. Аналогичную рекомендацию выдали в ЦОДД. В ведомстве добавили, что за дорожной обстановкой круглосуточно будет следить ситуационный центр ЦОДД. При необходимости специалисты будут вручную управлять светофорами.

Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что в столице снегопад утихнет в четверг днем, выпадет еще около 5–8 миллиметров снега. Температура воздуха составит от минус 12 до минус 14 градусов.