На площади Борьбы из-за непогоды задерживаются несколько трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за погодных условий на площади Борьбы задерживаются трамваи №7, 9, 50. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В маршрутах появились изменения. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

В столице установилась непогода. Метеорологи предупредили, что в городе в четверг может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.

В Гидрометцентре жителям Европейской России пообещали погодный букет неприятностей. В регионах в ближайшие дни ожидаются снегопады, сильный ветер, аномальный холод, налипание снега, метели и снежные заносы.