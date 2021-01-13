Синоптик рассказал, как долго продлится "русская зима" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Русская зима" с сугробами и морозами сохранится в Москве до конца января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Погода у нас веселая как на вторую половину недели, так и на вторую половину января. В первой половине января было на 2 градуса выше нормы, вторая половина будет достаточно морозная, я думаю, что ниже нормы. Это будет русский январь с русской зимой, с сугробами и морозами", – рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что самым холодным днем будет воскресенье: ночью температура воздуха опустится до -25 градусов, а по Центральному федеральному региону – до -30. По его словам, небольшое потепление будет ждать москвичей после 20-х чисел, однако оно не будет долгим.

"Там будет небольшое потепление после 20-х чисел, но оно потом сменится холодом, погода будет волнообразная. Вторая половина января будет по-зимнему холодной", – заключил Тишковец.

Метеорологи ранее предупреждали, что ближайшей ночью и завтра днем в городе может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.

